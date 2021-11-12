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Кальянную "Мята Lounge Каспийская" в ЮАО опечатали за нарушение антиковидных мер

11:48
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Это уже 195-я кальянная, которая проигнорировала санитарные нормы

Роспотребнадзор опечатал кальянную "Мята Lounge Каспийская" в Южном административном округе (ЮАО).
Кальянную "Мята Lounge" в ВАО повторно опечатали за нарушение антиковидных мер

Заведение, находящееся по адресу: улица Каспийская, дом 22, корпус 1, нарушило меры профилактики COVID-19. В кальянной не проводились дезинфекция и обеззараживание воздуха, нет запаса масок, а мебель расставлена без учета соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, кальянная работа несмотря на запрет курения кальянов в общественных местах, сообщила агентству "Москва" главный специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮАО Алина Колеганова.

Заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. Всего за период пандемии в Москве была приостановлена работа 195 кальянных.

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