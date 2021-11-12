В России выявили 40123 новых случая коронавируса

Вылечились 33645 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 40123 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1235 человек, выздоровели 33645 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 5183. В Московской области за сутки заболели 2726 человек, в Санкт-Петербурге - 3421.

За весь период пандемии в стране выявлено 8992595 случаев инфекции. Умерли 252926 пациентов. Выздоровели 7720962 человека.

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