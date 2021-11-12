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Наталья Сергунина рассказала об учреждении медали за вклад в развитие ВДНХ

11:52
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Получить награду смогут отдельные специалисты и организации

В столице учредили награду "Золотой знак ВДНХ" за различные достижения и существенный вклад в развитие выставки. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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Как уточнила заммэра, плучить медаль смогут отдельные специалисты и организации, например, резиденты выставки. Награда будет присуждаться за применение на ВДНХ новаторских решений и технологий, реализацию значимых проектов в сфере культуры, образования, досуга, спорта, ландшафтно-паркового оформления.

"Золотой знак ВДНХ" будет представлять собой медаль, на одной стороне которой изображен монумент "Рабочий и колхозница", а на другой — арка главного входа с логотипом выставки. Решение о ее вручении будет принимать наградной комитет.

Традиция поощрять мастеров своего дела и целые трудовые коллективы за успехи и передовые разработки существовала на ВДНХ с 1939 до 1990-х годов. За всю историю ВДНХ награды получили более миллиона человек. Найти их имена можно на портале наградных материалов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, какие находки удалось сделать реставраторам во время работ на ВДНХ.

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