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В Саратовской колонии убили заключенного

12:31
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Произошел конфликт на свиноферме

В Саратовской области в колонии особого режима убили заключенного.
Главу саратовского УФСИН уволили после сообщений о пытках заключенных

Инцидент произошел в ИК №7 ФСИН. Как стало известно "Интерфаксу", утром 12 ноября заключенные вышли на работу на свиноферму. Там на бытовой почве возник скандал, в итоге один человек был убит, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова.

На убитом обнаружили колото-резаные ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и халатности. На данный момент, колонии работает следственно-оперативная группа.

Ранее СМИ сообщили, что в колониях Саратовской области осужденных пытали и подвергали сексуальному насилию. Происходило это, в частности, в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

ФСИН после этого отчиталась об увольнении начальника ОТБ №1, трех сотрудников регионального управления ведомства. Кроме того, были направлены документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.

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