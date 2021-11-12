Московских автомобилистов попросили отказаться от поездок в пятницу

К вечеру ожидается ледяной дождь

Московских автолюбителей просят отказаться от поездок на личном транспорте 12 ноября. К вечеру пятницы ожидается ледяной дождь, власти столицы прогнозируют пробки до девяти баллов.

"В Москве местами продолжается снегопад. Вечером синоптики прогнозируют ледяной дождь, возможно образование гололедицы. Убедительно просим сократить поездки на личных автомобилях", - сообщил в Telegram-канале столичный департамент транспорта.

В департаменте пояснили: это нужно для того, чтобы снегоуборочная техника могла убрать улицы. В настоящее время на дорогах шестибалльные пробки, много мелких аварий. Власти рекомендуют для поездок по городу пользоваться общественным транспортом – на его работу погода не повлияла.

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