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Московских автомобилистов попросили отказаться от поездок в пятницу

12:13
  • пятница
  • 12 ноября 2021

К вечеру ожидается ледяной дождь

Московских автолюбителей просят отказаться от поездок на личном транспорте 12 ноября. К вечеру пятницы ожидается ледяной дождь, власти столицы прогнозируют пробки до девяти баллов.
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"В Москве местами продолжается снегопад. Вечером синоптики прогнозируют ледяной дождь, возможно образование гололедицы. Убедительно просим сократить поездки на личных автомобилях", - сообщил в Telegram-канале столичный департамент транспорта.

В департаменте пояснили: это нужно для того, чтобы снегоуборочная техника могла убрать улицы. В настоящее время на дорогах шестибалльные пробки, много мелких аварий. Власти рекомендуют для поездок по городу пользоваться общественным транспортом – на его работу погода не повлияла.

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