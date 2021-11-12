Эксперт объяснил, можно ли заразиться COVID-19 через деньги

Подобная вероятность существует

Бумажные денежные купюры могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказал член Общественного совета при Минздраве РФ, основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко.

Эксперт отметил, что теоретически есть возможность наличия вируса на каком-то объекте, а поскольку с деньгами контактирует большое количество людей, эта вероятность возрастает.

Однако заразиться от банкнот можно лишь в том случае, если "сильно заразный человек чихнет на банкноту, потом ее потрогает другой человек и сразу после этого начнет тереть свои глаза", подчеркнул Бровко. Специалист уточнил, что подобным способом вирус может передаваться через дверную ручку, телефон и другие поверхности.

Чтобы минимизировать риск заражения от денег, Бровко рекомендует расплачиваться при помощи бесконтактных способов, а во время операций с бумажными деньгами — носить маску.

Самая надежная защита от коронавирусной инфекции – это вакцинация, напомнил специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее специалисты 27-го Научного центра Министерства обороны России зарегистрировали биологически активную добавку "КовБАД", которая снижает концентрацию коронавируса в носоглотке в 16 раз. В результате сокращается негативное воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями.

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