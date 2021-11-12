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Суд объяснил, когда муж имеет право на половину зарплаты жены после развода

12:43
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Житель Москвы дошел до Верховного суда для разъяснения спорного вопроса

Зарплата жены является общей собственностью супругов, в ряде случаев — даже если она была начислена после развода. Это следует из определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России.
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Суд рассмотрел жалобу жителя Москвы, жена которого четыре года проработала начальником отдела кадров в компании, торгующей медицинскими изделиями. Женщина выяснила, что часть зарплаты ей недоплатили, и обратилась в суд. В итоге ей перечислили около 3 миллионов рублей недоплаченной зарплаты и еще более 500 тысяч рублей компенсации за задержку.

К тому времени супруги развелись, но бывший муж решил, что половина должна принадлежать ему, и подал в суд с требованием взыскать в его пользу половину денег. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, это решение подтвердили суды апелляционной и кассационной инстанции.

Верховный суд отменил предыдущие решения и направил дело на пересмотр. В своем решении суд руководствовался тем, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К нему относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности. Однако суды всех инстанций не учли, что трудовая деятельность осуществлялась в период брака и предусматривала поступление от нее дохода.

В связи с этим перечисление работодателем денежных средств на счет ответчика во исполнение ранее возникших обязательств, вытекающих из трудовых отношений, состоявшееся после прекращения брака не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих средств при их разделе, цитирует определение Верховного суда РИА Новости.

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