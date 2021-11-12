Суд объяснил, когда муж имеет право на половину зарплаты жены после развода

Житель Москвы дошел до Верховного суда для разъяснения спорного вопроса

Зарплата жены является общей собственностью супругов, в ряде случаев — даже если она была начислена после развода. Это следует из определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России.

Суд рассмотрел жалобу жителя Москвы, жена которого четыре года проработала начальником отдела кадров в компании, торгующей медицинскими изделиями. Женщина выяснила, что часть зарплаты ей недоплатили, и обратилась в суд. В итоге ей перечислили около 3 миллионов рублей недоплаченной зарплаты и еще более 500 тысяч рублей компенсации за задержку.

К тому времени супруги развелись, но бывший муж решил, что половина должна принадлежать ему, и подал в суд с требованием взыскать в его пользу половину денег. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, это решение подтвердили суды апелляционной и кассационной инстанции.

Верховный суд отменил предыдущие решения и направил дело на пересмотр. В своем решении суд руководствовался тем, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К нему относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности. Однако суды всех инстанций не учли, что трудовая деятельность осуществлялась в период брака и предусматривала поступление от нее дохода.

В связи с этим перечисление работодателем денежных средств на счет ответчика во исполнение ранее возникших обязательств, вытекающих из трудовых отношений, состоявшееся после прекращения брака не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих средств при их разделе, цитирует определение Верховного суда РИА Новости.

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