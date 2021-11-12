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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Виктора Попова

12:31
  • пятница
  • 12 ноября 2021

У мальчика - врождённый порок сердца

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Виктора Попова.

У мальчика - врождённый порок сердца. В три года он перенёс сложнейшую операцию. До последнего времени он рос и развивался нормально, но на плановом обследовании врачи выявили серьёзные проблемы, и состояние Вити начало резко ухудшаться. Помочь готовы врачи из клиники в Нидерландах, но стоит лечение очень дорого. Собрать нужную сумму помогли зрители канала "ТВ Центр". Слова благодарности от мамы Вити:

"Хочу вас поблагодарить, сказать спасибо, но нет таких слов в мире, чтобы выразить всю мою признательность за спасение моего сыночка! Вы помогли собрать необходимую сумму на лечение Вити, стали спасителями и ангелами-хранителями для моего ребенка! Без Вашей доброты и отзывчивости мы ни за что не справились бы. Как много людей готовы делиться последним, отдавать частичку себя, чтобы помочь другим! Теперь мы сможем провести необходимую операцию".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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