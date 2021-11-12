Истребитель ВВС США потерял защитный колпак в небе над Грецией

О пострадавших не сообщается

Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle потерял защитный колпак во время полета над Грецией. Инцидент произошел над безлюдным районом возле селения Ливади.

"Самолет приземлился на авиабазе Лариса, никто не пострадал. Об инциденте было сообщено в ВВС Греции, в настоящее время ведется расследование", - цитирует РИА Новости греческие СМИ.

Американский F-15E Strike Eagle принадлежит эскадрилье из Северной Каролины, которая в настоящее время дислоцируется в Фессалии. Истребитель поддерживает учения Castle Forge – как заявляют в американском командовании, маневры должны продемонстрировать "надежное присутствие в регионе Черного моря" сил НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram