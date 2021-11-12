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Истребитель ВВС США потерял защитный колпак в небе над Грецией

12:42
  • пятница
  • 12 ноября 2021

О пострадавших не сообщается

Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle потерял защитный колпак во время полета над Грецией. Инцидент произошел над безлюдным районом возле селения Ливади.
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"Самолет приземлился на авиабазе Лариса, никто не пострадал. Об инциденте было сообщено в ВВС Греции, в настоящее время ведется расследование", - цитирует РИА Новости греческие СМИ.

Американский F-15E Strike Eagle принадлежит эскадрилье из Северной Каролины, которая в настоящее время дислоцируется в Фессалии. Истребитель поддерживает учения Castle Forge – как заявляют в американском командовании, маневры  должны продемонстрировать "надежное присутствие в регионе Черного моря" сил НАТО.

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