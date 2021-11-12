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Подмосковный полицейский выстрелил в голову дочери во время поездки на такси

12:56
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Девушка выжила ,но получила серьезные травмы

Подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело после конфликта отца-полицейского со своей дочерью в такси.

Инцидент произошел в Сергиевом-Посаде 11 ноября. 47-летний сотрудник внутренних дел и его 20-летняя дочь ехали в такси. В какой-то момент между нетрезвыми родственниками произошел конфликт. Мужчина достал травматическим пистолет и выстрелил дочери в голову.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей провели операцию. Медики диагностировали у девушки открытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости, уточняет РЕН ТВ.

Работника МВД задержали. Возбуждено дело о покушении на убийство. В ближайшее время следствие будет просить его подозреваемого, сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Полицией назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.

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