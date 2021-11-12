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Кремль опроверг введение платы за лечение для непривитых от COVID-19

13:05
  • пятница
  • 12 ноября 2021

В России таких планов нет

Российские власти не планируют вводить плату за лечение для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Правительство Сингапура решило с 8 декабря не оплачивать медицинские счета за лечение коронавируса гражданам, которые предпочли не вакцинироваться.

Комментируя эту информацию, представитель Кремля подчеркнул, что в России среди представителей власти никогда не шла речь о введении платного лечения для непривитых, цитирует Пескова РИА Новости.

12 ноября в федеральном оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом рассказали, что за минувшие сутки зарегистрировано 40123 новых случая коронавирусной инфекции. Скончались за сутки 1235 человек, выздоровели 33645 заболевших.

При этом в мире зарегистрировано 251 941 758 заболевших COVID-19. За время с начала пандемии скончались 5 079 990 пациентов с коронавирусом.

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