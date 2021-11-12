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Масштабный сбой в работе всех сервисов Google зафиксирован в Европе

13:07
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Жалобы начали поступать около полудня

Жалобы на сбои в работе Google и его сервисов Gmail и YouTube поступают из европейских стран. Проблемы, по данным сайта Downdetector, начались около полудня.
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Проблемы наблюдаются, в частности, в Нидерландах: сообщается об ошибках в работе Google и YouTube. В Великобритании о сбоях сообщают пользователи Gmail, в Германии - Gmail и Google. Зафиксировали сбои также во Франции, Испании и Италии.

Пользователи жалуются на работу вебсайта Google.  У YouTube проблемы возникают при воспроизведении видео и авторизации. На почтовом сервисе Gmail – проблемы при соединении с сервером и отправке сообщений, передает РИА Новости.

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