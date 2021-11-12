Сдавшиеся холостяки: 10 актеров, которые все же женились

Они не собирались идти в ЗАГС, но судьба распорядилась иначе

Кто из звёзд всё-таки переступил порог загса, хотя не собирался жениться? Подробнее - в нашем тексте.

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Андрей Соколов стал настоящим секс-символом после выхода на экраны фильма "Маленькая Вера". Множество влюблённых в него девушек пытались затащить актёра в загс, но у них ничего не получилось. Андрей Соколов долго удерживал звание убеждённого холостяка.

"Он такой хорошенький, такой красивый к нам пришёл в театр. И, действительно, не женился, не женился никак. Но я так думаю, что это, наверное, было связано с тем, что у него столько поклонниц было, его столько преследовали эти поклонницы, что он, наверное, среди них не мог выбрать нормального живого человека", - говорит актриса Людмила Поргина.

Но когда актёру исполнилось 38 лет, чудо свершилось. Он женился на молоденькой актрисе и модели Евгении Гусевой. Правда, брак продлился всего год. Сам актёр никогда не вспоминает о нём и не рассказывает никаких деталей.

"Любовь - это тонкая история, которую сложно комментировать. Это чувство. Здесь нельзя просчитать или как-то угадать. Кто-то выйдет замуж рано, и будет жить всю жизнь, и будет счастлив, а кто-то, не знаю, будет несколько раз жениться", - говорит певица Глюкоза.

После развода Андрей Соколов взял паузу на десять лет. Второй раз довести до загса его удалось, когда актёру было 48 лет. Избранницей Андрея стала модельер Ольга Попова.

"И я тоже всё спрашивала: "Андрюш, чего-то ты засиделся у нас. Засиделся в женихах". И наконец он пришёл и сказал, что он женится. И мы все очень обрадовались, говорим: "Слава тебе господи", - рассказывает Людмила Поргина.

На этот раз актёр жену не скрывал, но особо и не распространялся на тему личной жизни. А вот о дочке, которая родилась в этом браке, Андрей говорил с удовольствием.

"Люблю всё приносить и дарить. И с пола, всё, что лежит на полу, как пылесос: тынь-тынь, пум... Это что-то! И уже так... Шкодить уже пытается. Знает, где ей не стоит появляться, обязательно там появится, потом пулей оттуда - как колбаса, уже носится", - рассказывает Соколов.

Увы, превратить бывшего холостяка в примерного семьянина не удалось и на этот раз. Через пять лет брак разрушился.

"А почему не смог долго прожить с женой? Так всё по тому же: потому что он красив, успешен, богат, популярен. И, конечно же, на него бросаются девушки, и, конечно же, он, как любой мужчина, может не устоять. И поэтому жена утверждает, что он ей изменял", - считает писательница Лена Ленина.

Сегодня 59-летний актёр вновь без кольца на безымянном пальце. Но мало кто верит, что его ещё раз могут увидеть в загсе. Да и желающих девушек стало гораздо меньше. Всё-таки после "Маленькой Веры" прошло очень много лет.

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Звезда хоккея Павел Буре ходил в завидных женихах до 38 лет. С одной стороны, он был постоянно занят на льду. Тут не до выстраивания семейных отношений.

"Эти переезды, игра. То там игра, то там игра. Постоянные тренировки и так далее. Ну какая тут личная жизнь? Никакой личной жизни. А если она и есть где-то, то, как правило, то это такие отношения-однодневки, такие на ночь", - рассуждает журналист Олег Перанов.

Действительно, с другой стороны, на симпатичную знаменитость было очень много охотниц. Как тут выбрать, когда глаза разбегаются? Вот что сам Буре говорил об этом в давнюю пору своей холостой жизни в 2005 году: "Я бы сказал: "Вот я хочу сейчас найти себе жену". Была бы для меня сложнее задача, потому что бы уже я начал бы более придирчиво к девушкам относиться: что меня устраивает, что меня не устраивает. На сегодняшний день такого пока желания нет. Меня полностью устраивает моя жизнь".

Но шло время, и желания Павла менялись. Закончив свою спортивную карьеру, хоккеист задумался о семье, детях. Встретив как-то на курорте 21-летнюю Алину Хасанову, дочку крупного бизнесмена, Павел решил, она достойна стать его женой. Свадьба состоялась в 2009 году. 10 октября. Ведь "десятка" - это личный номер Буре.

"Со временем уже, когда жизнь побила, когда карьера уже как-то, может быть, подувяла, а у спортсменов она недлинная, к сожалению, как и у балерин, и когда приходит уже хоть какая-то мудрость, а к спортсменам она тоже со временем, с возрастом приходит, и вот тогда могут случиться гармоничные отношения, семейные, которые Павел сейчас нам демонстрирует, и мы все за него рады", - рассуждает Лена Ленина.

Павел Буре называет жену своей единственной и главной любовью. Супруги воспитывают троих детей и считаются одной из самых крепких пар в спортивном мире.

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Если вы думаете, что в советские времена все женились чуть ли не сразу после школы, то вы ошибаетесь. Например, знаменитый Бывалый, Евгений Моргунов, в первый и единственный раз пошёл в загс в 38 лет. Можно подумать, это оттого, что девушки не обращали внимания на тучного актёра, но нет. На самом деле Моргунов пользовался большим успехом у противоположного пола.

В молодости у Моргунова был долгий роман с балериной Большого Театра Варварой Рябцевой.

"Эта женщина его просто покоряла и трогала, потому что она была пластичной, и он не обращал внимания, что она старше его намного была", - говорит актер Александр Панкратов-Черный.

Но актёр так и не женился на ней. Он мечтал о детях, а Варвара вначале отказывалась рожать из-за карьеры, а потом было уже поздно. И Моргунов выбрал себе в жёны девушку младше себя на 13 лет. Наталья, как и хотел актёр, родила ему двоих сыновей и всегда заботилась о муже. Актёр с юности страдал сахарным диабетом. Под конец жизни он уже с трудом передвигался.

"Ангиопатия, то есть осложнения на ноги, де открывались раны буквально. Всё это грозило гангреной. И вот лет 15 буквально он жил под топором. Когда приходил врач и говорил: "Что, Евгений Александрович, ну давайте, мы готовим вас к ампутации", - рассказывала вдова Моргунова Наталья.

Но до ампутации дело не дошло. Евгений Моргунов скончался от инсульта в возрасте 72 лет.

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Звезда фильма "Карнавальная ночь" Юрий Белов женился в 40 лет. Причём женился назло своей бывшей. Этой бывшей была Надежда Румянцева. В молодости у них был роман, но актриса предпочла Белову другого.

"Любил ли он Надю? Безумно. Безумно любил. Она, конечно, нет", - уверена актриса Рада Радова.

Белов сильно переживал разрыв с любимой. Долгое время он наделся вернуть Румянцеву. А когда узнал, что она вышла замуж за дипломата Вилли Хштояна, решил тоже жениться. Он выбрал в супруги коллегу по театру Светлану Швайко чуть ли не наугад.

"Вообще одиночество - это же страшная вещь для человека. Даже кошка идёт к человеку и трётся, а уж человек в 40 лет должен был обзавестись семьёй. И конечно, гулять вместе, ходить, обсуждать. Это же гораздо интереснее, чем сидеть одному взаперти", - считает актриса Людмила Поргина.

Но счастливой семейной жизни у Белова не получилось. Актёр так и не смог забыть Румянцеву. К тому же он страдал депрессиями и сильно выпивал. Даже поднимал на жену руку.

"Ругались они, конечно. Да, ругались. Ссорились. Она получила на "Мосфильме" участок дачный, проводила очень много времени там. А он туда даже не ездил. Один раз там побывал. И всё. В основном был или дома, или в гараже", - сын Белова Святослав.

В итоге жена ушла от Юрия Белова. Знаменитый актёр скончался в одиночестве в своей квартире, когда по телевизору шла "Карнавальная ночь", сделавшая его звездой.

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Вячеслав Разбегаев сегодня счастливый отец троих детей, верный семьянин, но женился он только в 40 лет.

"Вячеслав - вообще это человек, который не перестаёт удивлять, сколько я его знаю. У него прекрасное чувство юмора, иногда такое едкое. Но он всегда может какую-то ситуацию прокомментировать или что-то такое сказать, что это будет просто очень смешно", - говорит актер Константин Юшкевич.

У симпатичного актёра под 190 сантиметров ростом никогда не было недостатка в воздыхательницах. Но он всё оставался одиноким. Оказывается, у Разбегаева тоже была безответная любовь. Говорят, во время учёбы в театральном он был сильно влюблён в Марию Порошину, будущую знаменитую актрису. Но на девушку положил глаз ещё и Гоша Куценко. И выиграл.

"Гоша, когда он кокетничает, что он не настолько красив, как Вячеслав, на самом деле, видимо, предпринимал гораздо больше усилий, потому что, зная Гошу в жизни, потому что понимаю, что его сексуальной энергии хватит на миллиард женщин, поэтому почему он победил, мне очевидно", - считает Лена Ленина. В итоге Куценко и Порошина поженились, а Разбегаев ещё очень долго страдал по Маше и не мог даже смотреть на других девушек.

"Ну потому что была серьёзная травма. Живой человек, и он любил. Пострадал от неразделённой любви. И для того чтобы прийти в себя, возможно, потребовалось время", - говорит сексолог Анна Котенева.

Время действительно залечило разбитое сердце Вячеслава Разбегаева. К 40 годам он созрел для новой любви. Свою жену он встретил в клубе. Татьяна младше его на 16 лет. Поэтому ухаживал актёр за ней очень аккуратно. Девушка оценила такую трепетность, и дело закончилось свадьбой.

"Я считаю, что он стопроцентно счастлив. Потому что я в гостях бывал, прекрасная семья. То есть по человеку видно, когда он доволен жизнью. Вот он доволен абсолютно. К тому же, получается, он многодетный отец у нас", - говорит Юшкевич.

Разбегаев признался, что с появлением жены и детей он обрёл смысл в жизни. Холостякам на заметку.

***

Сергей Дорогов, звезда скетч-шоу "Шесть кадров", первый раз переступил порог загса в 43 года. Он повёл под венец свою гражданскую жену, гримёра Татьяну, с которой до этого прожил вместе уже восемь лет. А до этого ещё четыре года они были просто друзьями.

"В 1994 году был день рождения у неё 29 марта. Ну выпивали, естественно. Компания. Торт, естественно. Со свечками всё, естественно. И потом чего-то музычку включили, и я её почему-то пригласил потанцевать медленный танец. И вот тогда как-то по-другому мы взглянули друг на друга. Глаза встретились, может быть, как-то впервые так близко. И всё, всполыхнуло пламя. Из искры возгорится пламя", - вспоминает он.

Дорогов говорит, он особенно и не хотел ставить штамп в паспорт, как и Татьяна. Но на этом долгие годы настаивали родители, и было решено наконец их порадовать.

"У нас родители старой формации. Штамп в паспорте для них - это очень важно. "Ну давай уж как бы уважим на старости лет родителей". И мы пошли, подали заявление", - рассказывает актер.

Так в 43 года актёр стал официально женатым человеком.

"Да, тогда это было, да... На свадьбе я была свидетелем. Было очень смешно, они купили очень много кур, и вот я помню, люди уходят на работу, возвращаются, кто-то ложится спать, кто-то уезжает домой, на следующее утро приезжают - и всё новая курица на столе. С картошкой, я помню", - вспоминает радиоведущая Ксения Стриж.

Конечно, когда есть любовь, никакие штампы или их отсутствие ничего не изменят. Но, согласитесь, всё же хочется быть друг другу мужем и женой, а не просто сожителями.

"Должен доказать, что ты не бросишь его, что ты порядочный человек. Раньше этим доказательством являлся штамп в паспорте. Сейчас времена другие, сейчас никто ни за что не отвечает, и каждый может кинуть, бросить в любой момент. Поэтому я, наверное, за старые стереотипы", - говорит актер Алексей Чадов.

Но Сергей Дорогов и сейчас никакого пиетета к штампу в паспорте не испытывает и уверяет, что свою дочку он не будет заставлять официально расписываться.

"Мне важно, чтобы она была счастлива. Спокойно, как за каменной стеной с этим человеком. И всё. А штамп в паспорте - ну зачем? Ну это формальность такая, что, мне кажется, её не стоит даже обсуждать", - говорит Дорогов.

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Олег Меньшиков впервые женился в 45 лет. Его избранницей стала актриса Анастасия Чернова, младше его на 23 года.

"Мне кажется, Олег настолько невероятный артист, человек, что мне кажется, его сложно представить с какой-то взрослой женщиной, его ровесницей, скажем так. Но он никогда на свой возраст не выглядел.

И мне кажется, не будет выглядеть. Поэтому как раз и хорошо, что у него такая молодая девушка, жена", - говорит актриса Елена Захарова.

Раньше актёра часто спрашивали, почему он не женится, на что тот всегда отвечал: "Некогда, работы много". Хотя слухов о его романах всегда было предостаточно. В возлюбленные Меньшикова записывали циркачку Людмилу Колесникову, актрис Маргариту Шубину и Татьяну Догилеву.

"И они очень дружили, хохотали, смеялись. Я даже думаю, что у них роман начался или что. Но романа не состоялось. И, может быть, у него просто не хватало времени, чтобы найти кого-то или организовать семью", - говорит Людмила Поргина.

Но с годами то ли свободного времени стало больше, то ли Меньшикова пресытило одиночество, он таки решил жениться.

"Это нормально. У каждого своя судьба. Можно и в 50, и в 55 первый раз жениться или влюбиться. Жизнь даёт тебе свой путь. Ты его проходишь", - говорит стилист Влад Лисовец.

Правда, ходят слухи, что брак Олега Меньшикова скорее творчески-дружеский, нежели по любви. Мол, Меньшикову будет кому ужин приготовить. А жена при таком знаменитом муже имеет все шансы стать большой актрисой. Но пара вместе уже больше десяти лет, а Черновой на экранах мы не видим. Получается, девушка выбрала не славу, а те же борщи. Или это Меньшиков так выбрал?

"Потому что ну всё-таки у него есть связи, всё это... И... Ну чего-то я... Не знаю. Как-то он ей, видимо, то ли плохо помогает, то ли там с талантом что-то не то. Как-то не выстрелила она. Даже после замужества", - говорит журналист Олег Перанов.

Как бы там ни было, коллеги актёра ничего плохого не могут сказать про его семью. С женой Олег всегда на связи. Она часто приезжает к нему на съёмочную площадку.

"Она добрый человек, светлый человек, очаровательная молодая девушка, женщина, она чудесная. Мы с ним на эту тему много не говорили, но он очень тепло говорил о том, как изменилась его жизнь после женитьбы. И с благодарностью говорил. Вот это я знаю", - говорит режиссер Николай Лебедев.

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Джордж Клуни дольше всех считался самым завидным женихом Голливуда. Но и он сдался.

"Я знаю, что у него прекрасная жена. Но мне кажется, что так, что так ему было неплохо", - рассуждает актер Константин Крюков.

Плохо, не плохо, но до загса, или как там в Америке это место называется... Его смогла довести только юрист Амаль Аламуддин. Актёру тогда было 53 года. Как сам он объяснил своё поведение: "Нагулялся. Сколько можно? Да и грех упускать такую женщину. И умницу, и красавицу".

"Потому что уже и кризис среднего возраста. Мужчины в таком возрасте уже в своём психосексуальном развитии относятся к зрелому периоду сексуальности. И уже стоит поторопиться и больше побеспокоиться о том, чтобы не остаться в зале ожидания среди совсем женихов", - объясняет сексолог Анна Котенева.

Клуни не только первый раз позволил себя окольцевать, но и впервые стал отцом. Амаль родила ему близнецов, мальчика и девочку. Все друзья Клуни очень рады за него. А вот поклонники не сильно верят в этот союз. Говорят, горбатого только могила исправит. Ну, как говорится, поживём - увидим.

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Квентин Тарантино впервые женился в 55 лет.

"Квентин Тарантино всегда говорил в своих интервью, когда его спрашивали о личной жизни, о семейной жизни, он всегда говорил: "Ребята, я много работаю. Когда я работаю над фильмом, для меня ничего не существует вообще, только фильм. И это заметно - какие гениальные фильмы он делает. Поэтому какая личная жизнь?" - говорит журналист Олег Перанов.

С женщинами Квентин, конечно, крутил романы. Даже с самой Умой Турман, его любимой актрисой, по слухам, у него были шуры-муры. Но от штампа в паспорте режиссёр всегда шарахался, как от огня. Все думали, что уж Тарантино сдержит своё слово - не жениться, так не жениться. Но нет, пал и этот Бастион.

"И да, может быть, в его жизни были более яркие, прекрасные, красивые, знаменитые девушки, и Ума Турман, в которую, говорят, он был влюблён долго, тоже ярче, чем его сегодняшняя супруга, но в этом возрасте другие приоритеты. Уже не хочется бегать, хочется лежать у камина в обнимку, и там уже сойдёт что-нибудь попроще", - говорит Лена Ленина.

Женой режиссёра стала певица Даниэлла Пик, на 20 лет моложе. До того как официально расписаться, они встречались десять лет. По слухам, в итоге Даниэлла поставила Тарантино ультиматум: или она женится, или она покидает его дом навсегда. Квентин выбрал первое.

"Ну с тех пор и фильмы какие-то стали его слабенькие, и наград поменьше. Видимо, мало уделяет внимания работе. А молодая жена требует тоже работы. Поэтому вот такая сублимации не получается в этом плане", - иронизирует Перанов.

***

А вот Александр Пороховщиков дошёл до загса, когда ему стукнуло 56 лет. Актёр считался настоящим ловеласом.

"Все девушки, которые появлялись в его жизни, подвергались каким-то ухаживаниям. Таким достаточно агрессивным. Там, руки с ног приходилось периодически скидывать. Я как-то ему даже говорила: "Если ещё раз положите руку мне на ногу, я вообще с вами общаться не буду", - вспоминает актриса Елена Скороходова.

Но жениться Александр не торопился. А всё из-за мамы. Она не приняла ни одну из девушек сына. Актёр говорил, что ищет избранницу, похожую на маму, и пока не найдёт, не женится. Но многие считают, что это просто была уловка Пороховщикова, который не хотел расставаться со своей свободой.

"Мне кажется, любой мужчина... Ну как бы мужчины вообще хитрые. И очень умеют отмазываться. Мне кажется, это всё отмазки. Мы все ищем похожих на мать, все. Но мы же знаем, что с точной копией никто спать не будет. Дружить - да, спать – нет", - говорит Влад Лисовец.

Довести до загса Пороховщикова смогла только Ирина Жукова, которая работала в Театре Пушкина, где служил актёр, костюмером. Но ей пришлось ждать этого долгие 15 лет. Всё это время девушка терпела измены Александра и неприязнь его матери.

"Она действительно растворилась в нём. Она не могла себе представить и дня без него, потому что она без него не могла жить, дышать не могла", - рассказывает актер Игорь Ливанов.

Любовная история супругов закончилась трагически. В 2012 году Александр Пороховщиков попал в больницу с гангреной, которая развилась на фоне сахарного диабета. А потом впал в кому. Ирина с ума сходила от страха за мужа.

"Она потеряла смысл жизни, когда он лежал в коме. То есть она жила им. Из него, рядом с ним, при нём. Она была частью его. Я не хочу сказать "частью его тела", но в общем частью его. Она без этого не могла жить", - рассказывает актер Валерий Баринов.

В итоге Ирина Пороховщикова покончила с собой. Актёр скончался через 40 дней, не приходя в сознание.

По материалам программы "10 самых…"

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