На кировском химпредприятии произошла утечка 1,5 тонны фтороводорода

Идет эвакуация

На химическом предприятии в Кировской области произошла утечка фтористого водорода.

Речь идет о предприятии Акционерного общества "ГалоПолимер" в Кирово-Чепецке. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Из находящейся рядом с предприятием школы эвакуировали учеников и преподавателей - всего порядка 400 человек.

На текущий момент общий объем утечки фтористого водорода составляет 1,5 тонны.

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