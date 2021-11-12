На кировском химпредприятии произошла утечка 1,5 тонны фтороводорода

Идет эвакуация
На химическом предприятии в Кировской области произошла утечка фтористого водорода.
Речь идет о предприятии Акционерного общества "ГалоПолимер" в Кирово-Чепецке. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Из находящейся рядом с предприятием школы эвакуировали учеников и преподавателей - всего порядка 400 человек.
На текущий момент общий объем утечки фтористого водорода составляет 1,5 тонны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram