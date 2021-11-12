Песков отказался поддержать газовые угрозы Лукашенко

Россия будет выполнять обязательства по поставке в Европу газа

Россия по-прежнему будет исполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу, несмотря на заявления белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил заявление главы государства о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам. Как бы кому это не нравилось, но Россия была, есть и потенциально будет оставаться гарантом энергетической безопасности европейского континента, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что Россия, безусловно, сохранит за собой такой статус независимо от заявлений белорусского лидера, сообщает РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пригрозил Евросоюзу перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному газопроводу "Ямал — Европа". По его словам, такой вариант событий возможен, если ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса.

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