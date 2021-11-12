Песков рассказал о ревакцинации Путина

У президента высокие титры антител
После основной прививки от коронавируса у Владимира Путина сохраняются высокие титры антител. Президент России пройдет ревакцинацию, когда поступят рекомендации врачей, заявил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендации врачей. Конечно, безопасность президента и его здоровье - это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает", - сказал представитель Кремля.
Владимир Путин прошел вакцинацию от COVID-19 весной: первым компонентом - 23 марта, вторым - 14 апреля. Россиянам президент рассказал во время прямой линии, что получил прививку "Спутника V", передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram