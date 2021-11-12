Шойгу подарил министру обороны Франции букет цветов

В Париже стартовали переговоры в формате 2+2

Министр обороны России Сергей Шойгу подарил букет цветов французской коллеге Флоранс Парли.

Глава Минобороны вручил ей букет роз перед началом переговоров в Париже, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Наши мужчины они такие", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

12 ноября в Париже начались переговоры между Россией и Францией в формате 2+2. Во встрече участвуют главы МИД Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан, а также главы Минобороны Сергей Шойгу и Флоранс Парли.

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