Виолончельный фестиваль и Достоевский: афиша на выходные в Москве

Где весело и с пользой провести время?

В пятницу вечером в Театре Станиславского – премьера. Покажут оперу "Риголетто" в необычной трактовке Владимира Панкова. Режиссёр представил хрестоматийный сюжет в жанре, который изобрёл сам - саунд-драмы. Такого Верди ещё не слышали, а главное, не видели. Чем ещё заняться на выходных?

Эта осень наверняка станет незабываемой. Хит Верди "Риголетто" доверили режиссёру-экспериментатору Владимиру Панкову. Как результат – синтез оперы, балета и драмы. Такая смелость вполне оправдана, учитывая, что над предыдущей премьерой "Риголетто" в этом театре в 1939-м работали Станиславский и Мейерхольд! Труппа воодушевлена. Теперь слово – за зрителями.

В Москве на самых разных площадках – от больших концертных залов до уютных джазовых клубов – солирует виолончель. В столице стартовал международный фестиваль VIVACELLO – с лучшими исполнителями планеты и мировыми премьерами.

Страстная виолончель вступает в диалог с гитарой, правдиво рассказывая о любви. Французский композитор Самюэль Струк свою премьеру в рамках фестиваля называет Викторией. Эта победа в условиях пандемии одинаково важна и для него, и для зрителей. С этим согласны и другие участники интернациональной команды. В их исполнении Штраус, Шуман, Прокофьев и Моцарт – не просто музыка. Лекарство.

Духоподъёмной можно считать и премьеру в театре имени Пушкина. Здесь поселились стражи Тадж-Махала. Жизнь двух охранников дворца течет себе мирно и чинно, но переворачивается после жестокого приказа правителя. Что теперь важнее – дружба, власть или красота?

Еще больше важных вопросов ставил главный юбиляр недели. Двухсотлетие Достоевского отмечают с размахом. Третьяковская галерея представляет "Фокус-выставку", главное произведение которой – единственный прижизненный портрет Фёдора Михайловича. А также работы, к которым он обращался.

На нашем канале тоже немало отсылок к классику. Если "человек есть тайна", то её надо разгадать. В захватывающем детективе о новых гладиаторах. Скандал на ток-шоу вызывает серию убийств. Все жертвы не случайны. Дело – в их биографии. Как избежать скользких ситуаций и найти свою любовь в столице знают герои программы "Москва резиновая".

Узнать рецепт личного счастья и зарядиться отличным настроением – это и есть залог отличных выходных.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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