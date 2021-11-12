ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве будут использовать новые камеры против водителей-нарушителей

15:09
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Как станут выявлять нарушения?

В Москве нарушителей дорожного движения начнут выявлять прямо на ходу. Камеры и радары вмонтированы в балку со спецсигналами патрульных машин и имеют угол обзора в 360 градусов.
Госавтоинспекция анонсировала массовые рейды против нарушителей ПДД

Выявлять нерадивых водителей патрули будут во время движения в потоке автомобилей. Так что скорость придется соблюдать не только перед стационарными камерами. Потом добавят и другие функции, сообщает "ТВ Центр".

"Впоследствии комплексы смогут фиксировать и движение по выделенной полосе, движение по обочине, правила остановки и стоянки, и оплату парковки. Кроме всего прочего, комплексы работают и на розыск угнанных автомобилей", - сообщил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Запуск в работу установленных на крышах патрульных машин ЦОДД камер фиксации нарушений ПДД
Запуск в работу установленных на крышах патрульных машин ЦОДД камер фиксации нарушений ПДД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.