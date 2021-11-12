В Москве будут использовать новые камеры против водителей-нарушителей

Как станут выявлять нарушения?

В Москве нарушителей дорожного движения начнут выявлять прямо на ходу. Камеры и радары вмонтированы в балку со спецсигналами патрульных машин и имеют угол обзора в 360 градусов.

Выявлять нерадивых водителей патрули будут во время движения в потоке автомобилей. Так что скорость придется соблюдать не только перед стационарными камерами. Потом добавят и другие функции, сообщает "ТВ Центр".

"Впоследствии комплексы смогут фиксировать и движение по выделенной полосе, движение по обочине, правила остановки и стоянки, и оплату парковки. Кроме всего прочего, комплексы работают и на розыск угнанных автомобилей", - сообщил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

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