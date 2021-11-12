Польские десантники высадились с вертолета на границе с Белоруссией

Отряд выстроился в боевом порядке

Польские десантники высадились с вертолета возле забора на границе с Белоруссией. По другую сторону ограждения собрались мигранты. Высадившиеся люди в камуфляже профессионально выстроились в боевой порядок.

Как передает корреспондент РИА Новости, знаки отличия и принадлежность подразделений на расстоянии различить не удается. Численность десанта - до десяти человек. Перед высадкой вертолет сделал круг над лагерем, где скопились мигранты из стран Ближнего Востока.

О том, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей, в Минске сообщили в начале недели. На границе с Польшей в итоге скопились около 2 тысяч беженцев с женщинами и детьми. Польские пограничники не считают прибывающих из Белоруссии беженцами и не пропускают их на территорию Польши, передает РИА Новости.

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