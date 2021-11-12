"Это мировая практика": Кремль о QR-кодах на транспорте

Над предложением оперштаба будет работать парламент

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об инициативе введения QR-кодов на транспорте.

"Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

По словам пресс-секретаря, Россия идет в том числе по пути мирового опыта, и этот опыт "не на пустом месте вызрел, был наработан".

Как уточнил Песков, QR-коды практикуются во всех странах Европы, в Северной Америке, в Китае, в ряде других стран Юго-Восточной Азии, эти меры оправдывают себя.

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что над предложением оперштаба об обязательных QR-кодах предстоит серьезная работа в парламенте.

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