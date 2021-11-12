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В Удмуртии выясняют причины массового отравления школьников

14:18
  • пятница
  • 12 ноября 2021

К врачам обратились уже более 30 учащихся

В Удмуртии произошло массовое отравление в сельской школе.

По оперативным данным, 12 ноября в селе Каракулино за медицинской помощью обратились 32 школьника и три сотрудника школы. У восьми детей острая кишечная инфекция, у остальных - признаки вирусной инфекции.

"Из обратившихся два ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные переносят заболевание в легкой форме", - сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Обстоятельства массового отравления выясняются, Роспотребнадзор отобрал необходимые пробы из столовой.  Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

После инцидента всех учеников школы перевели на дистанционное обучение, передает ТАСС.

"Ситуация находится под контролем, всех обратившихся осмотрит врач, в том числе тех детей, которые остались дома. Всем будет оказана помощь", - подчеркнула Пинчук.

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