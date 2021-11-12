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Географический диктант напишут 900 российских детей

14:10
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Акция состоится 14 ноября

Как сообщили в пресс-службе Всероссийского детского центра "Смена", он стал площадкой международной акции Русского географического общества - Географического диктанта, который в этом году пройдет на всех континентах.

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"14 ноября к акции присоединятся 900 участников XV образовательной смены, а также сотрудники Всероссийского детского центра. В 2021 году Географический диктант проводят в очном, дистанционном и онлайн форматах", - приводит сообщение ТАСС.

Участники по итогам акции получат электронные сертификаты или дипломы победителей.

Географический диктант, в ходе которого задаются вопросы по географии России, проводят с 2015 года. В прошлом году акция проходила в том числе на МКС.

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