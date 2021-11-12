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Депздрав Москвы рассказал о ходе третьей фазы испытаний подростковой вакцины

14:33
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Прививки получили уже 56 участников

В рамках третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции для подростков в Москве получили прививки уже 56 ребят. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.
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Османов уточнил, что исследования будут проходить в течение года. Всего в них примут участие три тысячи детей-добровольцев.

На данный момент для участия в испытаниях записались уже более двух тысяч детей, цитирует главного педиатра столицы АГН "Москва".

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве начинается третья фаза клинического исследования вакцины от коронавирусной инфекции для подростков, в ходе которой 2 400 человек получат вакцину, а 600 – плацебо.

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