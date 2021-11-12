В ООН заявили о большом числе детей на польско-белорусской границе

По данным организации, у некоторых просителей убежища есть веские поводы попасть в ЕС

В Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что 11 ноября в Белоруссии был предоставлен доступ во временный лагерь на белорусской стороне границы недалеко от международного пункта пропуска "Брузги", где с 8 ноября находится группа из примерно 2000 просителей убежища, беженцев и мигрантов.

"Среди них много детей и женщин, в том числе беременных", - уточнили в заявлении УВКБ ООН (цитата по РИА "Новости").

Там добавили, что главный приоритет сейчас - предотвращение гибели людей и содействие властям в перемещении беженцев в безопасные места, где они смогут получить помощь.

"У некоторых просителей убежища и беженцев могут быть веские причины для переезда, в том числе в целях воссоединения семей в ЕС", - также отмечено в заявлении.

Несколько тысяч мигрантов скопились на границе Белоруссии и Польши в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ и обвинили Минск в создании миграционного кризиса. Белоруссия отвергает обвинения, настаивая, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

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