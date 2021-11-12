Собянин оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом

За последние пять дней в Москве освободилось около тысячи ковидных коек
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу, что заболеваемость коронавирусом в столице снижается.
"Мы видим уже на этой неделе, что реально снижается заболеваемость. Снижается и количество вновь выявленных заболевших, снижается госпитализация", - сказал градоначальник в эфире канала "Россия 1".
Как уточнил глава города, на улучшение обстановки оказало влияние введение нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.
"Можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости ", - заметил Собянин.
По словам мэра, за последние пять дней в Москве освободилось около тысячи ковидных коек.
С 28 октября по 7 ноября в столице были закрыты кафе и рестораны, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), кинотеатры. Меры были нужны, чтобы сдержать распространение инфекции, объясняли власти.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram