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Собянин оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом

14:24
  • пятница
  • 12 ноября 2021

За последние пять дней в Москве освободилось около тысячи ковидных коек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу, что заболеваемость коронавирусом в столице снижается.
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"Мы видим уже на этой неделе, что реально снижается заболеваемость. Снижается и количество вновь выявленных заболевших, снижается госпитализация", - сказал градоначальник в эфире канала "Россия 1".

Как уточнил глава города, на улучшение обстановки оказало влияние введение нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

"Можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости ", - заметил Собянин. 

По словам мэра, за последние пять дней в Москве освободилось около тысячи ковидных коек.

С 28 октября по 7 ноября в столице были закрыты кафе и рестораны, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), кинотеатры. Меры были нужны, чтобы сдержать распространение инфекции, объясняли власти.

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