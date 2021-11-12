Названа особенность выработки антител к COVID-19 у детей

У детей эта способность выше, чем у взрослых

Детский организм обладает более высокой способностью к выработке антител к коронавирусу. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Эксперт сослался на данные Института Гамалеи. Они показали, что иммуногенность у детей значительно выше, чем у взрослых, сообщает АГН "Москва".

Иммуногенность — это потенциальная способность антигена вызывать иммунный ответ. Она зависит, в числе прочего, от реактивности макроорганизма.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что Центр имени Гамалеи разрабатывает лекарство от коронавирусной инфекции на основе антител. Начало клинических испытаний препарата запланировано на январь 2022 года. Разработчики рассчитывают пройти их за три-четыре месяца.

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