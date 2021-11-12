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Москвичей не порадует погода в выходные

14:51
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Ожидаются осадки и гололедица

Как следует из данных на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе до вторника продержится погода с осадками в виде дождя со снегом.

Так, в ночь на субботу температура опустится до минусовых значений, возможна гололедица, днем - дождь со снегом, +3...+5.

С воскресенья начнут распространяться холодные воздушные массы, в ночные часы ожидается до -1 градуса, днем 1-3 градуса выше нуля.

К утру понедельника температура понизится до -7...-2, небольшой снег, во вторник - без осадков, но ночью прогнозируется -9...-4 градуса, днем от -5 до 0.

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