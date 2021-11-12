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Верховный суд признал законным требование ПЦР-тестов при возвращении в Россию

15:00
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Россиянин решил оспорить решение Роспотребнадзора, но не получилось

Верховный суд признал законным обязанность вернувшихся в Россию из-за границы сдавать тест на COVID-19. До получения результата, граждане должны соблюдать самоизоляцию.

Ранее россиянин Дмитрий Никитин решил оспорить постановление Роспотребнадзора по обязательному ПЦР-тестированию при въезде в Россию и трехдневный карантин.

Никитин пожаловался на то, что введенные нормы не позволяют ему отказаться от лишних "медицинских манипуляций" и ухудшают его положение по сравнению с теми, кто сделал прививку.

В результате суд отказал в удовлетворении. "В удовлетворении искового заявления Никитина отказано", - сказали в суде (цитата по ТАСС).

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