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Дания вернула COVID-пропуска

15:07
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Прежде их отменили 10 сентября

На фоне роста темпов распространения коронавируса по стране в Дании вновь вводят COVID-пропуска. Они понадобятся, чтобы посещать бары, рестораны и ночные клубы, пишет The Guardian.
Стало известно об утечке данных покупателей фальшивых сертификатов

Меры будут действовать как минимум месяц. При этом цифровой сертификат будет необходим лицам старше 15 лет для посещения мероприятий с участием более двух тысяч человек.

Прежде Дания вводила пропуска 1 июля и отменила их 10 сентября. Властям казалось, что ситуация с распространением инфекции заметно улучшилась.

Парламент Дании вновь объявил вспышку COVID-19 "критическим с социальной точки зрения заболеванием".

За все время пандемии COVID-19 в Дании выявили свыше 412 тысяч случаев заражения, более 2,7 тысячи инфицированных скончались.

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