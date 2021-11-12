Дания вернула COVID-пропуска

Прежде их отменили 10 сентября

На фоне роста темпов распространения коронавируса по стране в Дании вновь вводят COVID-пропуска. Они понадобятся, чтобы посещать бары, рестораны и ночные клубы, пишет The Guardian.

Меры будут действовать как минимум месяц. При этом цифровой сертификат будет необходим лицам старше 15 лет для посещения мероприятий с участием более двух тысяч человек.

Прежде Дания вводила пропуска 1 июля и отменила их 10 сентября. Властям казалось, что ситуация с распространением инфекции заметно улучшилась.

Парламент Дании вновь объявил вспышку COVID-19 "критическим с социальной точки зрения заболеванием".

За все время пандемии COVID-19 в Дании выявили свыше 412 тысяч случаев заражения, более 2,7 тысячи инфицированных скончались.

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