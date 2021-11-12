МИД Германии заявил о переговорах с Москвой по ситуации с мигрантами

Положение на белорусской границе остается напряженным

Ситуация на белорусско-польской границе стала предметом обсуждения МИД ФРГ с российской стороной. Об этом заявила представитель немецкого внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.

"Мы ведем переговоры с Россией", - сказала Зассе на брифинге.

Положение на границе Белоруссии с Польшей и Литвой остается напряженным. Варшава и Вильнюс сообщают о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов. В создании миграционного кризиса Европа обвиняет Минск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил: Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом белорусские пограничники заявляют, что со стороны Польши, Литвы и Латвии беженцев насильно выдворяют на территорию Белоруссии, передает РИА Новости.

Накануне и.о. канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре попросила президента России "повлиять на Минск" в отношении миграционного кризиса на границе. Российский лидер, в свою очередь, посоветовал Брюсселю наладить прямой диалог с Лукашенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram