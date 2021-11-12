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Российский туроператор прекратил работу при долгах в 2 млрд рублей

15:20
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel исключено из реестра туроператоров

Российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel прекращает свою деятельность в связи с исключением из единого реестра туроператоров. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
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В компании объявили о невозможности исполнить взятые на себя обязательства перед туристами. Туроператор намерен предъявить иск к греческой Mouzenidis Travel с целью взыскать ущерб по переведенной ей оплате за туры. Однако там не могут выполнить свои обязательства либо произвести возврат средств, что и определило текущее состояние российского представительства.

Как рассказала исполнительный директор ассоциации "Альянс туристических агентств" Наталия Осипова, долги компании перед клиентами составляют около 2 млрд рублей.

В течение 30 дней будут составлены списки клиентов компании. Туристы, которые обратятся в страховую компанию, получат возмещение, сообщает ТАСС.

Российское правительство ранее выделило около 11,6 миллиарда рублей корпорации "Туризм.РФ" на развитие туристической инфраструктуры.

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