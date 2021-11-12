Российский чемпион UFC вызвал на бой Конора Макгрегора

"Мы все знаем, что ты любишь говорить, но давай перейдем к делу"

Временный чемпион UFC Петр Ян в Twitter вызвал на поединок ирландца Конора Макгрегора.

"Конор, мы все знаем, что ты любишь говорить, но давай перейдем к делу, если ты действительно хочешь боксировать или драться, меня не волнуют вес или правила. Готов поспорить, что ты не придешь", - говорится в посте.

Конор ответил, что готов организовать спарринг в Ирландии в одном из боксерских клубов. Он пригласил к себе в страну Яна и его команду.

Ранее Макгрегор пообещал "разорвать" Яна. Как заявил ирландец, ему нравится стиль россиянина, но его ударная техника лучше.

Сейчас Макгрегор, бывший чемпионом UFC в легком и полулегком весе, восстанавливается после перелома ноги. На его счету 28 боев (22 победы и шесть поражений). Петр Ян (18 поединков - 16 побед, два поражения) выступает в легчайшей весовой категории, он стал временным чемпионом, одолев американца Кори Сэндхагена.

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