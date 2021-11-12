Названы сроки открытия "Солнца Москвы"

Это произойдет уже совсем скоро

Самое большое колесо обозрения в Европе, а также многофункциональный комплекс откроются на прилегающей к ВДНХ территории уже в начале следующего года. Об этом в пятницу сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу проекта "Солнце Москвы".

"Уникальный по формату и архитектуре комплекс завершает выбор арендаторов для создания торгово-развлекательных, образовательных и гастропроектов, которые станут частью новой рекреационной инфраструктуры в исторической части Москвы", - говорится в сообщении.

Конструкция колеса настолько масштабная, что строить его на старом месте было нельзя. Прошлое сооружение было намного меньше и легче. У "Солнца Москвы" будет 30 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на 15 человек. Один оборот вокруг своей оси оно будет делать за 18 минут 40 секунд.

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