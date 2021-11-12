Потенциально опасный астероид летит к Земле

Ученые предложили способы решения проблемы

Потенциально опасный астероид сближается с Землей. Об этом рассказали ученые из Института прикладной математики имени Келдыша.

Небесное тело получило обозначение 2021 UL17. Астероид находится в 18 миллионах километров от нашей планеты и продолжает движение. Исследователи уточняют его траекторию, сообщается в Instagram института.

Как отметил генеральный директор НП "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев в интервью радио Sputnik, у ученых есть идеи относительно решения проблемы опасных астероидов. Один из вариантов — когда космический аппарат массой несколько тонн подлетает к астероиду и сталкивается с ним. За счет кинетического удара меняется траектория полета, и астероид пролетит мимо Земли.

Для использования такого метода необходим запас времени. Россия располагает возможностью обнаруживать потенциально опасные небесные тела задолго до их приближения к Земле при помощи современных мощных телескопов.

Ранее была обнародована новая гипотеза о происхождении одного из самых необычных астероидов Психея-16, который называют золотым из-за высокого содержания драгоценных металлов. Исследование предполагает, что объект — всего лишь скопление космического мусора.

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