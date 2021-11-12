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"Был бы взрыв": ученые оценили опасность метеорита над Петербургом

16:14
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Яркую вспышку в небе увидели вечером 11 ноября

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал в беседе с ТАСС, что пролетевший над Санкт-Петербургом метеорит не представляет опасности.
Яркий метеор пролетел над Британией (видео)

"Если бы был большой метеорит - был бы взрыв, была бы ударная волна. Как в Челябинске - не все увидели это, но все почувствовали это на себе. Про ударную волну, про взрыв ничего не было слышно", - сказал ученый.

Он добавил, что, по всей вероятности, это был небольшой метеор - порядка нескольких метров. Он сгорел в атмосфере.

Яркую вспышку в небе увидели вечером 11 ноября жители Северо-Западного федерального округа. Засвидетельствовали явление в Петербурге и в Карелии. "Каждый год на землю выпадает десятки тысяч тонн метеоритного вещества в виде метеоров, болидов. Считать, что это какое-то редкое явление, нельзя", - заключил Железнов.

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