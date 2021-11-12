Миллер: "Газпром" перевыполнит обязательства по договору с Украиной

Компания утвердила план закачки газа в подземные хранилища Европы

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в этом году компания перевыполнит свои обязательства по транзитному договору с Украиной.

"Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано - сделано", - цитирует Миллера ТАСС.

Он уточнил, что "Газпром" утвердил план закачки газа в подземные хранилища Европы, этот план выполняется.

Два года назад Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020-го по 2024-й. Речь шла также о возможности пролонгации соглашения еще на 10 лет.

Контракт предусматривает транзит 65 миллиардов кубов в 2020 году и 40 миллиардов ежегодно с 2021 года по 2024 год.

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