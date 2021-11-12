ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Миллер: "Газпром" перевыполнит обязательства по договору с Украиной

15:49
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Компания утвердила план закачки газа в подземные хранилища Европы

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в этом году компания перевыполнит свои обязательства по транзитному договору с Украиной.
В "Газпроме" заявили о готовности к запуску "Северного потока - 2"

"Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано - сделано", - цитирует Миллера ТАСС.

Он уточнил, что "Газпром" утвердил план закачки газа в подземные хранилища Европы, этот план выполняется.

Два года назад Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020-го по 2024-й. Речь шла также о возможности пролонгации соглашения еще на 10 лет.

Контракт предусматривает транзит 65 миллиардов кубов в 2020 году и 40 миллиардов ежегодно с 2021 года по 2024 год.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Алексей Миллер
Алексей Миллер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.