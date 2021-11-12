СБУ не пустила в воздушное пространство Украины самолет депутата Рады

Парламентария подозревают в госизмене

Бизнес-джет, принадлежащий депутату Верховной рады, не пустила в воздушное пространство Украины СБУ. Как говорится в сообщении украинской Службы безопасности, владелец самолета подозревается в государственной измене и находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны.

Имя депутата не указывается, однако гиперссылка в сообщении ведет на новость о депутате фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасе Козаке. СНБО в феврале принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц – в частности, владельцев самолетов, на которых предприниматели летали в Россию. В список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко, напоминает РИА Новости.

В СБУ сообщили, что владельцы самолета хотели вывести его из-под санкций СНБО – для чего сменили бортовой номер лайнера. Однако служба раскрыла подлог и запретила транзит бизнес-джета из европейской страны в Россию.

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