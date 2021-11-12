ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СБУ не пустила в воздушное пространство Украины самолет депутата Рады

15:53
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Парламентария подозревают в госизмене

Бизнес-джет, принадлежащий депутату Верховной рады, не пустила в воздушное пространство Украины СБУ. Как говорится в сообщении украинской Службы безопасности, владелец самолета подозревается в государственной измене и находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны.
СБУ возбудила дело о госизмене из-за выборов в Госдуму в Крыму

Имя депутата не указывается, однако гиперссылка в сообщении ведет на новость о депутате фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасе Козаке. СНБО в феврале принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц – в частности, владельцев самолетов, на которых предприниматели летали в Россию. В список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко, напоминает РИА Новости.

В СБУ сообщили, что владельцы самолета  хотели вывести его из-под санкций СНБО – для чего сменили бортовой номер лайнера. Однако служба раскрыла подлог и запретила транзит бизнес-джета из европейской страны в Россию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Бизнес-джет
Бизнес-джет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.