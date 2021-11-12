Москвичам объяснили порядок действий при ошибочной блокировке соцкарты

Для разблокировки нужно подать заявление с помощью специальной онлайн-формы

Для возобновления использования социальной карты, заблокированной по ошибке, необходимо подать заявление с помощью специальной онлайн-формы. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

В ведомстве отметили, что это касается жителей столицы старше 60 лет или имеющих хронические заболевания, которые сделали прививку или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. У этих граждан социальные карты должны работать.

Однако если по ошибке соцкарта оказалась заблокирована, следует направить заявление с помощью онлайн-формы на портале mos.ru. Ее можно найти в разделе "Услуги" — "Социальная поддержка" — "Карты москвича и документы, дающие право на льготы".

На официальном портале мэра Москвы имеется раздел с инструкцией и онлайн-формой, он называется "Как проверить сведения о причине блокировки социальной карты". Для заполнения электронной заявки на mos.ru необходимо иметь стандартную или полную учетную запись.

Если проверка подтвердит сведения о перенесенной болезни или вакцинации, транспортное приложение социальной карты будет разблокировано, рассказали в департаменте информационных технологий РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в связи с введением домашнего режима с 8 ноября 2021 года для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.

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