Путин призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин

Президент не исключил появление более опасных новых штаммов коронавируса

Владимир Путин призвал международное сообщество не ослаблять усилий в борьбе пандемией коронавируса. Российский президент заявил об этом на форуме АТЭС, объединяющем 21 страну Тихоокеанско-Азиатского региона

Он принял участие в саммите по видеосвязи. Сейчас в организации председательствует Новая Зеландия и Владимир Путин надел традиционную новозеландскую накидку, сообщает "ТВ Центр".

Глава нашего государства не исключил, что в мире могу появиться новые, более опасные штаммы коронавируса. Российский лидер подчеркнул - необходимо делать все для того, чтобы укрепить системы здравоохранения стран, улучшить их ресурсное, технологичное обеспечение. И решению этих масштабных задач, безусловно, способствовало бы качественное наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах.

Владимир Путин отметил, что многие страны еще не могут получить свободный доступ к вакцинам. Это, по его словам, происходит из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма. Президент напомнил, что на недавнем саммите "двадцатки" Россия предложила в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцин.

"Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность. Подчеркну, наша страна продолжит оказывать содействие всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты", - сказал Путин.

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