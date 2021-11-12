Блогера Хованского проверят на вменяемость

Возбуждено дело по статье об оправдании терроризма
Находящемуся в петербургском СИЗО по обвинению в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому (внесен в реестр причастных к терроризму или экстремизму) назначена психиатрическая экспертиза, пишет РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Передрука.
"Следователь назначил проведение экспертизы для определения вменяемости", - сказал он.
Защитник добавил, что это стандартная практика, хотя сам необходимости в ее применении не видел.
Хованского задержали в Петербурге в начале июня. Было возбуждено дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стало исполнение песни о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве.
Хованский извинился за песню. По его словам, то, что он спел, "отвратительно, ужасная ошибка".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram