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Блогера Хованского проверят на вменяемость

16:19
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Возбуждено дело по статье об оправдании терроризма

Находящемуся в петербургском СИЗО по обвинению в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому (внесен в реестр причастных к терроризму или экстремизму) назначена психиатрическая экспертиза, пишет РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Передрука.
Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов

"Следователь назначил проведение экспертизы для определения вменяемости", - сказал он.

Защитник добавил, что это стандартная практика, хотя сам необходимости в ее применении не видел.

Хованского задержали в Петербурге в начале июня. Было возбуждено дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стало исполнение песни о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве.

Хованский извинился за песню. По его словам, то, что он спел, "отвратительно, ужасная ошибка".

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