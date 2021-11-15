Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Дев ждет весьма хороший день, а водолеев - неожиданные провокации

Гороскоп на сегодня, 15 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Сложный период новолуния заставит вспомнить всё то, что вы долго пытались забыть. Попробуйте заново пережить эти моменты и наконец отпустить.

Тельцы

Новолуние наполнит вас энергией, которой так не хватало. Хорошее время для интеллектуального труда, работы над собой, планирования.

Близнецы

Пора отпустить изжившие себя связи и научиться самостоятельности. Сегодня вы сможете увидеть последние события в новом цвете, что скажется на вашем отношении к ним.

Раки

Прекрасный период для поиска истинных желаний. Будьте искренни с собой, ведь на данном этапе жизни только вы сами способны любить себя по-настоящему. И это уже много!

Львы

Новолуние приправит вашу жизнь негативом. Люди внезапно покажутся злыми, работа тягостной, рутинные задачи невыполнимыми. Поставьте событийность на паузу и наслаждайтесь уединением.

Девы

Вас ждёт весьма хороший день, в котором будут преобладать уют, любовь, понимание. Не перенасыщайте его работой, лучше позвольте телу и душе качественно отдохнуть.

Весы

Тяжесть мыслей отодвинет на задний план рабочие моменты. Вы зациклитесь на воспоминаниях, которые появятся словно из ниоткуда. Постарайтесь не отмахиваться от них, а пережить и отпустить.

Скорпионы

Меланхоличный настрой - норма для новолуния. Не пытайтесь играть роль весельчака, если это не про вас. Вы имеете полное право окунуться в грусть, но не доводите её до депрессии.

Стрельцы

Новолуние ударит по вашим незащищенным сферам жизни. Так что заранее приготовьте эликсир спокойствия, состоящий из любви и принятия. Вы сможете справиться, ведь в вас теплится колоссальная сила.

Козероги

Вы получите ценные наставления, способные повлиять на вашу жизнь. Следовать сразу им не нужно, иначе новолуние внесёт свои коррективы. Лучше напишите планы - отправьте свой посыл Вселенной.

Водолеи

Вас ожидают провокации со стороны близких. Если примете их близко к сердцу, скандала не миновать. Поэтому постарайтесь обойти острые углы, этим навыком вы владеете виртуозно.

Рыбы

Хороший период для духовных практик, планирования, работы с подсознанием. Вам нужно отряхнуться от произошедших событий и пойти дальше.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram