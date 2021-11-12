ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При стрельбе в дагестанском селе убит имам мечети

16:35
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Нападавший ликвидирован

В селе Аметеркмахи в Дагестане произошла стрельба, пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.

Убит имам мечети, еще два человека получили ранения, уточняется в сообщении.

Нападавший ликвидирован.

"По нашим данным, в имама Абида Магомедова выстрелил Асадул Рахманов. Брат и племянник имама заступились за него, нанеся Рахманову ножевые ранения, от которых он скончался. По информации полиции, конфликт произошел на почве земельного спора. Нападавший ранее судим за незаконное хранение оружия и боеприпасов", - пишут "Известия".

"Пенсионер из-за земельного спора ранил трех человек в селе в Акушинском районе Дагестана - один их них, имам мечети, скончался", - передает РИА "Новости".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.