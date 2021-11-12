При стрельбе в дагестанском селе убит имам мечети

Нападавший ликвидирован

В селе Аметеркмахи в Дагестане произошла стрельба, пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.

Убит имам мечети, еще два человека получили ранения, уточняется в сообщении.

Нападавший ликвидирован.

"По нашим данным, в имама Абида Магомедова выстрелил Асадул Рахманов. Брат и племянник имама заступились за него, нанеся Рахманову ножевые ранения, от которых он скончался. По информации полиции, конфликт произошел на почве земельного спора. Нападавший ранее судим за незаконное хранение оружия и боеприпасов", - пишут "Известия".

"Пенсионер из-за земельного спора ранил трех человек в селе в Акушинском районе Дагестана - один их них, имам мечети, скончался", - передает РИА "Новости".

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