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Путин назвал недопустимыми ущемляющие прерогативы ВОЗ шаги

16:37
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Президент не исключил появления более опасных штаммов коронавируса

В ходе своего выступления на саммите АТЭС в пятницу президент России Владимир Путин назвал недопустимыми шаги, ущемляющие прерогативы ВОЗ, передает ТАСС.

Как уточнил глава государства, он не исключает появления более опасных штаммов коронавируса.

"Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции", - сказал Путин. 

Также российский лидер заявил, что многие нуждающиеся страны не могут получить доступ к вакцинам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма.

Кроме того, Путин призвал к как можно более быстрому взаимному признанию COVID-сертификатов в мире.

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