Медведев призвал расследовать все преступления в тюрьмах

Гуманизация системы исполнения наказаний снизит рецидивы преступности

Все преступления в российских местах лишения свободы должны быть тщательно расследованы, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"Необходимо провести тщательное расследование всех преступлений, совершаемых в уголовно-исправительной системе, разработать действенные механизмы предотвращения таких преступлений", - цитирует его заявление ТАСС.

Обеспечение неотвратимости наказания, продолжил Медведев, а также гуманизация существующей системы исполнения наказаний должны способствовать снижению рецидивов преступности, созданию действенных механизмов защиты граждан и, главное, - сокращению числа осужденных в исправительных учреждениях.

Ранее стало известно об увольнении 18-ти сотрудников ФСИН после проверок фактов истязаний над заключенными в колониях Саратовской области. Возбуждено пять уголовных дел.

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