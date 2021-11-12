Голикова: COVID-сертификат должен сравняться по важности с паспортом

России необходимо достичь коллективного иммунитета

России необходимо в короткие сроки достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, чтобы справиться с развитием пандемии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу.

"Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации", - приводит слова заместителя председателя правительства "Интерфакс".

Голикова добавила, что с 5 по 12 ноября ситуация по коронавирусной инфекции ухудшилась в пяти регионах России - это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области.

Вместе с тем в республиках Тыва и Калмыкия заболеваемость на 100 тысяч населения за неделю несколько снизилась.

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