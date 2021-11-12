Пэрис Хилтон вышла замуж

Свадьба прошла в поместье в Бель-Эйр
Пэрис Хилтон сообщила в Instagram, что впервые вышла замуж.
"День, которого мы все так ждали, наконец наступил", - сказано в посте.
Избранником звезды стал предприниматель Картер Реум. Встречаться пара начала около двух лет назад.
Как пишет портал Eonline, 40-летняя Хилтон выбрала платье от Oscar de la Renta. Праздник прошел в поместье в Бель-Эйр. Там установили танцпол, а газон украсили цветочными композициями.
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