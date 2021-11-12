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Шойгу и Лавров обсудили в Париже проблемы безопасности

18:14
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Министры призвали к модернизации архитектуры безопасности в Европе

В Париже состоялось очередное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Встреча прошла на уровне глав Минобороны и МИД.

Сергей Шойгу и Сергей Лавров обсудили со своими французскими коллегами широкий круг вопросов, которые касаются обеспечения стратегической стабильности, сообщает "ТВ Центр".

Особый акцент сделали на проблеме нераспространения и контроля над вооружениями. А также - предотвращении гонки вооружений в космосе, развитии отношений Россия-ЕС и Россия-НАТО.

Отмечена острая необходимость модернизации архитектуры безопасности в Европе, а также - совместной борьбы с новыми вызовами и угрозами. Россия на заседании в Париже подчеркнула необходимость урегулирования проблемы миграционного кризиса на белорусско-польской границе только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права.

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