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Двое детей утонули в озере в Оренбурге

18:24
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Они провалились под лед

Двое детей погибли на озере в микрорайоне Кушкуль Оренбурга, сообщает региональное управление МЧС.
В Приморье семья утонула, провалившись под лед на автомобиле

"Сегодня утром в районе 11 часов, двое несовершеннолетних 2015 и 2017 годов рождения без сопровождения взрослых отправились на прогулку к водоему. Позже они были обнаружены утонувшими и извлечены из водоёма местным жителем", - сказано в сообщении.

Уточняется, что, согласно обнаруженным на месте происшествия следам, дети провалились под лед. Озеро находится примерно в одном километре от жилых домов.

На месте работают экстренные службы. К родственникам погибших направлен психолог МЧС. Дополнительная информация о случившемся устанавливается.

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