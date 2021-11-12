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Байден рассказал о "великом негре"

18:58
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Эти слова вызвали скандал в соцсетях

Выступая на памятном мероприятии в честь Дня ветерана, президент США Джо Байден использовал словосочетание "великий негр".

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"Знаете, я усвоил отношение великого негра своего времени", - сказал глава Белого дома, передает FoxNews.

Уточняется, что американский лидер говорил о темнокожем бейсболисте Сатчеле Пейдже, который в конце 1940-х годов выступал в так называемой "негритянской лиге". Он все еще играл в 47 лет, именно этот "вневозрастной" подход имел в виду Байден.

После этого в тренды Twitter в США попал хештэг #RaсistJoe. Американцы записывают инцидент в перечень "великих промахов Байдена" - наряду со случаями, когда тот падал на трапе самолета и засыпал на важных мероприятиях.

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